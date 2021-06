Juventus, l’UEFA ammette i bianconeri alla prossima Champions League

La Juventus è stata ammessa dalla UEFA all’edizione 2021-2022 della Champions League. La lettera indirizzata al club bianconero sarebbe del 14 Giugno, come dice l’ANSA citando fonti vicine al clubLa lettera dell’UEFA inviata al club, e per conoscenza alla Federcalcio, è datata 14 giugno. Lo riporta l’ANSA, citando fonti vicine alla società bianconera. L’interruzione del procedimento disciplinare da parte dell’UEFA per la questione legata alla Superlega ha portato all’ammissione della Juventus alla Champions League del 2021-2022. Durante il 2 giugno infatti UEFA e FIFA avevano ricevuto una notificata Ministero di Giustizia svizzero, che non permetteva alle due federazioni di emettere sanzioni contro i club “ribelli. Lo riporta calcioefinanza.it.

