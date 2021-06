Leggo | Il mercato della Lazio è finalmente entrato nel vivo

Il mercato della Lazio è finalmente entrato nel vivo. I contatti tra il ds Tare ed il neo tecnico Maurizio Sarri sono frequenti e in questi giorni si stanno ponendo le basi per quella che dovrebbe essere la Lazio del futuro. Sul tavolo tante idee, nomi e possibilità che il direttore sportivo biancoceleste proverà a tramutare in acquisti per la prossima stagione. Il tecnico già nei primo colloqui con l’albanese aveva posto le basi per la squadra del futuro, adesso spera di avere almeno un paio di nuovi innesti per il ritiro ad Auronzo che dovrebbe iniziare verosimilmente attorno al 10 luglio. Il primo tassello è Kamenovic, difensore classe 2000 che ha già sostenuto le visite mediche alla clinica Paidiea, presto toccherà ad Hysaj: il terzino si è liberato a parametro zero dal Napoli e firmerà un quinquennale a 1,5 milioni bonus esclusi. A centrocampo il nome nuovo è quello di Julian Brandt classe 96 del Borussia Dortmund che nell’ultima stagione ha collezionato 40 presenze ma solo la metà da titolare. Ci sarebbero già stati contatti tra il padre-agente e la Lazio ma il prezzo del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro e può arrivare solo in prestito. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Jovetic che fa parte della scuderia dello stesso agente di Sarri (Ramadani): l’ex Fiorentina e Inter il 30 giugno si libererà a parametro zero dal Monaco dove ha collezionato 33 presenze e 7 gol. In carriera ha giocato sia da punta che da ala d’attacco in un 4-3-3.

CASO TARE Dopo il servizio di Report Agron Tare, vice ministro degli Affari Esteri della Repubblica d’Albania e fratello del direttore sportivo della Lazio Igli, replica alle accuse: Sono costruite ad arte per colpirci. Leggo\Enrico Sarzanini

