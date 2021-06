Nazionale, Belotti sul rapporto con Immobile: “Siamo molto amici. Tra di noi competizione sana, non rivalità” – VIDEO

Sul profilo italiano della UEFA su Twitter, l’attaccante granata Andrea Belotti ha parlato del rapporto che lo lega al suo grande amico Ciro Immobile in Nazionale. Ecco le sue parole: “Con Ciro siamo molto amici, ci conoscevamo già prima, avevamo giocato insieme a Torino prima di venire in Nazionale, infatti quando c’è stata la mia prima convocazione con l’Italia è stato quello che mi è stato più vicino. Questo per me è stato un grandissimo aiuto. Con lui è una competizione sana perché nonostante lo stesso ruolo non c’è rivalità, anzi. Ognuno cerca di dare consigli all’altro perché è giusto che sia così: non vince il singolo ma tutto il gruppo, e come ho detto prima la forza di quest’Italia è il gruppo. Anche chi non gioca sa che può essere utile a un compagno: cerco di parlare con Ciro a volte, perché magari da fuori dal campo quando gioca lui si vedono determinate cose, e cerco di dargli consigli cosicché quando si ritrova in campo questo possa essere d’aiuto“.

🤝 Rivali, ma amici 😍 🎙 Andrea Belotti racconta il rapporto che lo lega a Ciro Immobile, il suo alter-ego al centro dell’attacco dell’Italia 🇮🇹#EURO2020 | @Vivo_Azzurro pic.twitter.com/DKRkBYaWc5 — La UEFA (@UEFAcom_it) June 15, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: