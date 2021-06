SOCIAL| Derubati i genitori di Matri, l’ex giocatore lancia un appello – FOTO

Alessandro Matri, tramite un messaggio pubblicato sulle storie del proprio profilo Instagram, ha fatto sapere che un ladro è entrato in casa dei genitori e, tra le cose rubate, c’è anche qualcosa che per lui ha un grande valore affettivo: si tratta della sua maglia d’esordio al Milan. Ha inoltre “invitato” il ladro a riportarla indietro con una richiesta che, a suo avviso, non porterà a nulla.

