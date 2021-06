SOCIAL | Il sorriso di Eriksen dall’ospedale: “Sto bene, considerate le circostanze. Grazie per i messaggi da tutto il mondo” | FOTO

Christian Eriksen, dopo il brutto episodio accaduto sabato pomeriggio, nella sfida della sua Danimarca contro la Finlandia, è ancora ricoverato all’ospedale di Copenaghen per accertamenti. Il centrocampista dell’Inter sta meglio e, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto mandare un messaggio, non solo ai tifosi della Danimarca, ma a tutto il mondo del calcio che ha speso un pensiero di vicinanza per lui e per la sua famiglia. Il messaggio è accompagnato da una sua foto, proprio dal letto d’ospedale, ma con un particolare che ha fatto felici tante persone: il suo sorriso. Di seguito il messaggio del danese: “Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e fantastici saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora fare alcuni esami in ospedale, ma sto bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca. Vi auguro il meglio. Christian”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Eriksen (@chriseriksen8)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: