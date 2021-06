SOCIAL | Lazio Women, Santoro: ”Un anno duro sì, un anno da Laziali” – FOTO

Sui social Martina Santoro, capitano della Lazio femminile, pubblica un post per riassumere la bellissima stagione stagione: un anno di soddisfazioni, culminato nella vittoria del campionato cadetto.

”È stata una stagione pazzesca! Siamo riuscite a portare a casa la vittoria del campionato nonostante le numerose difficoltà incontrate lungo questo fantastico e folle percorso.

Sapevamo che non sarebbe stato semplice, sapevamo che sarebbe stato pieno di ostacoli ma sapevamo anche che mollare non era un’opzione.

La vita con l’aquila sul petto è piena di insidie ma sa far battere il cuore come nient altro al mondo è in grado di fare.

Ogni momento di felicità è unico e vale il doppio degli altri.

Un anno duro sì, un anno da Laziali”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinasantoro22)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: