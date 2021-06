SOCIAL| Stefano Mauri prenderà parte ad una nuova lega per ex-calciatori – FOTO

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri, tramite il proprio profilo Instagram, ha fatto sapere che prenderà parte alla prima edizione della lega pensata per tutti i giocatori che hanno smesso da qualche anno ma che hanno ancora voglia di dare qualcosa al calcio. Questo il messaggio pubblicato dall’ex giocatore biancoceleste: “Cari Amici, sono lieto di annunciare che, a partire da agosto 2021, prenderò parte alla prima Lega Calcio nata per trattenere i giocatori che hanno smesso di giocare da tempo, e che possono ancora dare molto al calcio. Il campionato di questa prima edizione si svolgerà in Florida, ma dal 2022 giocheremo in diversi paesi dell’area caraibica. Resta sintonizzato per tutte le novità“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Mauri (@stefanomauriofficial)

