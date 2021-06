Svizzera, Vladimir Petkovic: “Bello tornare all’Olimpico: qui la vittoria recente della Lazio più importante”

Alla vigilia della sfida contro l’Italia, il ct della Svizzera Vladimir Petkovic, ex allenatore bianoceleste tra il 2012 e il 2014, ha parlato anche di Lazio durante la conferenza stampa che precede la sfida di domani contro gli azzurri. Ecco le sue parole: “E’ bello tornare a Roma dopo otto anni, la prima volta che torno all’Olimpico… Il successo più grande della Lazio in era recente è stato sulla panchina sulla destra“.

Poi ha parlato della sfida all’Italia

“Faremo il nostro calcio. Ogni avversario va trattato con rispetto. Dobbiamo rispettare l’Italia ma non va dato troppo rispetto: l’Italia è tra le favorite per la vittoria finale del Torneo. Dobbiamo mostrare le nostre qualità, dovremo sorprendere, stupire l’Italia. Cercheremo di farlo giocando il nostro calcio. Dovremo essere più veloci, più cinici sotto porta. Le gare con le big? Vogliamo dare il 120% come fatto contro le altre grandi Nazionali. Dovremo essere migliori per tutti i 95 minuti. Dovremo dare il massimo, correre tanto, essere forti nei contrasti. Solo così potremo farcela“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

