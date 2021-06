TuttoSport | Idea Strakosha per il Torino

Ancora incerto il futuro di Thomas Strakosha: l’ultima stagione ha visto Reina scavalcarlo nelle gerarchie e, considerando il contratto in scadenza nel 2022, il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma. Per lui, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe anche l’interesse del Torino, che al momento vive una situazione confusionaria per quanto riguarda la porta, con Sirigu che vede allontanarsi la permanenza con i granata, dato anche il contratto in scadenza la prossima estate. Il portiere albanese sarebbe la prima scelta di Juric per la porta del Torino.

