CALCIOMERCATO – Angileri, settimana decisiva per il futuro. Anche la Lazio attende novità

Fra meno di 24 ore partirà la pre-season del River Plate e Fabrizio Angileri, di rientro dalle vacanze, potrà dedicarsi interamente al proprio futuro. Magari scegliendo se continuare con i Millonarios o trasferirsi in Europa, dove Lazio, Lille e Valencia sarebbero liete di accoglierlo. I dubbi permangono ma a breve il terzino argentino dovrebbe pronunciarsi in merito. “Ho detto al mio agente che volevo godermi la famiglia e non sapere nulla. Sicuramente avrò informazioni nei prossimi giorni ma non ho potuto parlare con lui”, ha raccontato il 27enne a TNT Sports. Ha poi proseguito così: “Da domani si comincia a pensare al futuro, ovvero quando tornerò ad allenarmi e a cercare il meglio per tutti”. In scadenza di contratto nel 2023, Angileri non nasconde la possibilità di proseguire con Gallardo, un tecnico per cui nutre immensa stima. “La verità è che si sogna sempre di raggiungere grandi traguardi col River. Con Gallardo ho un ottimo rapporto, forse avrò un colloquio con lui. È importante che mi consideri una delle sue priorità. È un grande allenatore”.

