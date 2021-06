Calciomercato Lazio, interessa Kolasinac: il contratto in scadenza abbassa il prezzo del cartellino

La rivoluzione in casa Lazio sta per partire con il calciomercato alle porte. Tra i tanti nomi fatti per i biancocelesti, Jovetic e Felipe Anderson su tutti, rimane vivo l’interesse per l’esterno sinistro dell’Arsenal Kolasinac che vorrebbe lasciare Londra dopo l’ultima esperienza non felicissima allo Schalke 04. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sul tedesco ci sarebbe anche il Napoli con gli agenti del calciatore che avrebbero già avviato i contatti con i vari club. Il costo dell’operazione, considerando la scadenza del contratto con l’Arsenal nel 2022 potrebbe aggirarsi intorno ai 3-4 milioni di euro.

