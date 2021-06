CALCIOMERCATO – Lazio su De Wit: il talento dell’AZ Alkmaar nel taccuino di Tare

Dani de Wit è uno dei gioielli del calcio olandese ed è pronto per il grande salto. Il classe ’98 dell’AZ Alkmaar ha trovato una nuova vita coi Cheese Farmers dopo che le premesse con l’Ajax non si erano confermate in prima squadra. Nella società di Alkmaar è diventato un leader, tanto da diventare anche un vero e proprio uomo mercato. Su De Wit ci sono tante società tra Germania e Francia e in Italia, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, piacerebbe alla Lazio. I biancocelesti e il ds Igli Tare hanno messo da tempo gli occhi sul ventitreenne di Hoorn che però non sarebbe un trasferimento low cost ma un potenziale acquisto per l’undici titolare di Sarri.

