CALCIOMERCATO – Suggestione Candreva: ci (ri)pensa la Lazio, ma c’è anche la Fiorentina

La suggestione per la Lazio sarebbe pronta e Antonio Candreva può rappresentare un’idea anche per la Fiorentina. Biancocelesti e viola sono tra le società più attive nel mercato degli esterni offensivi e quello del trentaquatrenne, il cui rendimento con la Sampdoria è stato di alto livello a dispetto della carta d’identità, è uno dei nomi che affascinano maggiormente. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sia Lazio che Fiorentina starebbero pensando a Candreva. Che ha un contratto fino al 2024 con la Samp dove si è trovato benissimo: una sola gara saltata per infortunio, nonostante un ruolo potenzialmente logorante, il 25% dei gol del club lo hanno visto protagonista tra reti e assist. Però una suggestione può cambiare il suo futuro. Magari da Firenze. O dal passato.

