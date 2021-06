CdS | Sarri già a lavoro per il ritiro di Auronzo di Cadore, ecco la programmazione

Dalla società non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito ma, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’appuntamento è fissato intorno all’8 o il 9 luglio. Presto il Comandante farà partire le chiamate di convocazione: appuntamento tra ventidue o ventitré giorni a Formello. Giusto il tempo per conoscersi, per svolgere le visite mediche e i test di rito e anche per i primi allenamenti. Poi, domenica 11 luglio in viaggio per Auronzo. Aveva chiesto ventuno giorni in Veneto, Sarri. Il poco preavviso sembrerebbe non averli concessi: saranno diciassette, salvo novità, le giornate che la Lazio passerà sotto le Tre Cime, giocando – da contratto – tra 11 e 28 luglio quattro amichevoli. Poi si tornerà a Roma. La seconda parte del ritiro, ad Agosto, sarà ancora al Nord, forse in Trentino, difficilmente all’estero. Questo il piano di massima, che sarà definito nel dettaglio nei prossimi giorni.

ISPEZIONE

Maurizio Sarri, però, vuole avere tutto sotto controllo. È abituato a lavorare in un certo modo durante i ritiri e, per farlo, vuole conoscere quello che sarà il suo primo campo di battaglia. Per questo, già oggi dovrebbero arrivare ad Auronzo di Cadore due collaboratori del tecnico. Visiteranno tutte le strutture: dai campi agli spogliatoi, passando per la nuova palestra ricostruita lo scorso anno. Dopo aver compiuto la missione, torneranno alla base e faranno rapporto al Mister. Che, a quel punto, avrà in mano tutto il necessario per iniziare la sua avventura alla Lazio.

