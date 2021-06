CorSera | Rinnovi per Strakosha, Marusic e Radu. Sarri non chiede rivoluzioni

L’incontro fiume tra Sarri e Tare, lunedì nella residenza del tecnico a Castelfranco di Sopra, è servito al d.s. per conoscere meglio l’allenatore, entrare in contatto con il nuovo staff tecnico (composto da sei collaboratori), programmare dal punto di vista logistico la stagione. Si è deciso ad esempio di posticipare di qualche giorno il ritiro a Auronzo di Cadore, ma soprattutto di prolungarlo a tre settimane. Sarà un periodo decisivo per consentire a Sarri di valutare l’organico. Nel caso in cui rilevasse alcune carenze ci sarà tempo per intervenire ulteriormente sul mercato che chiuderà il 31 agosto.

Il summit è servito anche per definire le strategie di mercato, che inizialmente non prevedono rivoluzioni né investimenti elevati. Sarri ha ribadito l’intenzione di cominciare a lavorare sul 4-3-3 e ha rilevato l’assenza di esterni offensivi di fascia destra (a sinistra ci sono Correa e il gio- vane Raul Moro, che sarà aggregato alla prima squadra). Viene tenuto sotto osservazione Orsolini, ma Tare sta guardando anche al mercato estero per soddisfare le esigenze del tecnico. Resta viva l’idea Jovetic, svincolato, adatto a ricoprire tutti i ruoli dell’attacco.

Le idee sono chiare per la struttura della difesa. È in arrivo Hysaj, che si svincolerà dal Napoli il 30 giugno e quasi sicuramente diventerà entro breve un giocatore della Lazio per le prossime 4 stagioni. Ma l’intenzione è quella di confermare quasi in blocco il reparto, benché con Inzaghi la squadra abbia sempre giocato a tre. È vicino il rinnovo di Luiz Felipe e Tare sta lavorando anche per ottenere la firma di Strakosha: nonostante le esclusioni dell’ultima stagione e un accordo in scadenza nel 2022, il portiere albanese e Reina dovrebbero comporre la coppia di portieri anche nella prossima annata. È in progetto la firma di Marusic, pure lui legato alla Lazio per soli dodici mesi: il suo procuratore è atteso nei prossimi giorni a Roma.

Capitolo difensori centrali. La Lazio è convinta di confermare Radu, il quale potrebbe accettare la proposta del club biancoceleste nonostante abbia un’offerta significativa dell’Inter (Inzaghi lo vorrebbe come vice Bastoni). Il romeno intende capire quali siano le idee di Sarri sul suo conto, tutto potrebbe sbloccarsi a breve. Dall’Europeo rimbalza una frase di Vavro, riserva nella gara vinta dalla Slovacchia con la Polonia: «Voglio tornare a Copenaghen, casa mia». Ma la Lazio lo ha pagato 10 milioni e ha intenzione di provare a valorizzarlo di nuovo.

Corriere della Sera

