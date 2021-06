Dalla Spagna, idea Luiz Felipe per il Real Betis

Secondo quanto riportato da Mundodeportivo.com il Real Betis ha messo gli occhi su Luiz Felipe. Il club spagnolo ha come priorità l’ingaggio di uno o due difensori centrali per rinforzare il reparto arretrato. Tra i candidati ci sarebbe proprio il giovane biancoceleste legato alla Lazio per un altro anno di contratto. Il prezzo fissato per l’eventuale partenza del brasiliano è di circa 20 milioni di euro e il Betis starebbe pensando a un prestito con opzione d’acquisto. Nella stagione appena conclusa Luiz Felipe ha avuto modo di scendere in campo solo in occasione delle ultime sfide di campionato, a causa del suo lungo infortunio alla caviglia. La società biancoceleste potrebbe quindi essere interessata al suo trasferimento in un club dove poter giocare con regolarità e accrescere il suo valore di mercato.

