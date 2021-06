Damiano “Er Faina” ringrazia Immobile: “Ciro mi ha dato due maglie della Lazio da donare per i bambini uccisi ad Ardea”

Ciro Immobile, il re dei gol e dei valori, come lo aveva definito qualche tempo fa il ds biancoceleste Igli Tare, si rende ancora una volta protagonista fuori dal campo. Infatti, attraverso una diretta Twitch, Damiano “Er Faina” ha raccontato come negli ultimi giorni il bomber biancoceleste gli abbia fatto recapitare un paio di maglie della Lazio da donare a favore dei due bambini uccisi in maniera tragica ad Ardea domenica. Ciro Immobile, un grande uomo e calciatore capace di far sognare non solamente per i suoi gol.

