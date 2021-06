Euro2020 | Francia-Germania, chiesti chiarimenti ai Blues per lo scontro Pavard-Gosens

Solo tanto spavento per Pavard che ieri durante la sfida tra Francia e Germania è rimasto a terra vari minuti dopo un colpo alla testa subito in uno scontro con Gosens. Riguardo l’accaduto, come riporta Tuttomercatoweb.com, la FIfpro e la UEFA hanno chiesto delucidazioni alla nazionale transalpina per la mancata sostituzione del calciatore secondo le normative vigenti a tutela della salute degli atleti con lo staff medico francese che ha affermato come il calciatore non abbia perso conoscenza ed inoltre sarebbero stati rispettati i vari protocolli sanitari.

