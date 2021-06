Euro2020, l’omaggio della Finlandia a Christian Eriksen – FOTO

Alle ore 15.00 andrà in scena Finlandia-Russia, gara del Gruppo B. La nazionale finaldese, scesa in campo per il riscaldamento, ha deciso di rendere omaggio a Christian Eriksen. Proprio durante la sfida della Danimarca contro la Finlandia, infatti, il centrocampista nerazzurro ha avuto un malore che ha messo in allarme l’intero mondo del calcio. Fortunatamente lo stesso Eriksen ha rassicurato tutti sulla sua salute e i giocatori finlandesi hanno voluto omaggiarlo quest’oggi indossando una maglia speciale con la seguente scritta: “Get well Christian!” (Riprenditi Christian!”)

