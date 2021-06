Il Tempo | Nastasic obiettivo per la difesa. Hysaj firma, piace Tavares

Una rivoluzione alla volta. La prima riguarderà la difesa. Dopo quattro stagioni con il 3-5-2, si tornerà con la linea a quattro. La certezza si chiama ancora Francesco Acerbi, impegnato con la Nazionale all’Europeo, ansioso di iniziare a lavorare con Sarri. Accanto a lui, di partenza, dovrebbe esserci Luiz Felipe. Anche se nel ruolo di centro-destra si stanno vagliando diverse ipotesi sul mercato.

Boateng è una pista complicatissima (vuole un club che giochi la Champions), mentre Maksimovic non convince fino in fondo. Per rimanere nella scuderia di Ramadani (agente del nuovo allenatore della Lazio), nelle ultime ore ha preso quota il nome di Nastasic. Vecchia conoscenza della Serie A, avendo giocato per due stagioni con la maglia della Fiorentina. Poi il trasferimento al Manchester City, senza però avere fortuna. Dal 2015 è in forza allo Schalke 04: il difensore serbo con i tedeschi è reduce dalla retrocessione in Zweite Liga (la Serie B), non va quindi esclusa una partenza in estate. Il classe 1993 ha il contratto in scadenza nel 2022, sarebbe un’operazione dai costi contenuti.

Il primo acquisto – eccezion fatta per Kamenovic – dovrebbe essere quello di Hysaj. L’albanese dovrebbe firmare un contratto vicino ai 2 milioni di euro con i biancocelesti, e nonostante abbia ricevuto offerte più alte, la voglia di tornare a lavorare con il tecnico toscano dovrebbe fare la differenza. Restando sul capitolo terzini, Marusic dovrà discutere il rinnovo di contratto nei prossimi giorni (Kezman è atteso a Roma), mentre in caso di cessione di Hakimi, l’Inter potrebbe andare diretta su Lazzari. I nerazzurri vorrebbero prendere Radu a parametro zero, anche se il calciatore ha dato precedenza alla Lazio: se la società dovesse accogliere la sua richiesta di un biennale, il romeno rimarrà nella Capitale. Discorso diverso per Vavro, di ritorno dal prestito al Huesca in Liga. Ha ribadito più volte di voler tornare a Copenaghen, nessuno lo tratterrà con la forza. Infine nell’incontro di due giorni fa tra Igli Tare e Maurizio Sarri sono state gettate le basi per il mercato estivo. Si sta lavorando per un esterno sinistro. L’ultimo nome è quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Oggi ci sono stati i primi contatti, la richiesta dei portoghesi è di 15 milioni di euro e nei giorni scorsi anche il Napoli gli aveva messo gli occhi addosso. Sarebbe un innesto di livello dopo tante delusioni negli ultimi anni per l’out mancino.

Il Tempo

