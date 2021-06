Italia, ancora in gol Ciro Immobile: seconda rete consecutiva ad Euro 2020

Secondo gol consecutivo per Ciro Immobile in questo Europeo: la rete è arrivata intorno all’87esimo con un tiro da fuori ad incrociare su cui il portiere non è riuscito ad imporsi. Sale dunque a 15 il numero di gol fatti dall’attaccante biancoceleste in nazionale.

