Italia, seconda vittoria ad Euro 2020 e qualificazione in tasca

Seconda vittoria in due partite per la Nazionale Italiana: dopo il 3-0 arrivato contro la Turchia, un’altra importante vittoria, sempre per 3-0, è arrivata contro la Svizzera. Alla doppietta di Locatelli è seguito un gol da fuori area di Immobile. Altra prestazione convincente e ottavi di finale in tasca, con l’ultima partita che deciderà se l’Italia si qualificherà prima o seconda. Grande spezzone di gara anche per Acerbi, entrato al posto di Chiellini.

