Italia-Svizzera, Acerbi: “Sono entrato senza riscaldamento, devi sempre essere sul pezzo. Il gruppo fa la differenza”

Al termine della seconda gara di questo girone di Euro 2020, vinta dall’Italia per 3-0 contro la Svizzera, il difensore della Lazio Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: “Sono entrato senza un secondo di riscaldamento. Ero già lì, questo è un torneo che arriva dopo un anno e mezzo a giocare e devi sempre stare sul pezzo e aiutare la squadra. Chi entra fa bene e questa è la forza del nostro gruppo. Continuiamo a vincere, cerchiamo di attaccare e difendere da squadra. Questo è il nostro gruppo. Il gruppo fa la differenza sempre, ci sono squadre più attrezzate ma c’è qualcosa in più nel gruppo e nell’aria. Sognare non costa nulla”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: