CdS | Italia-Svizzera, allarme vicino allo stadio Olimpico. Autobomba disinnescata

Attimi di paura vicino allo stadio Olimpico dove tra pochi minuti si disputerà la sfida tra Italia e Svizzera. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, nei pressi dello Stadio Olimpico è scattato un allarme di un’autobomba nella zona dio piazza Mancini con l’ordigno che sarebbe stato prontamente disinnescato. In quell’ area stavano transitando vari tifosi che sono stati bloccati per consentire le varie operazioni, mentre gli inquirenti seguono la pista concernente ad una vicenda privata. La segnalazione è giunta da un passante che ha notato un oggetto sospetto all’interno di una Smart con l’intervento che avrebbe preso il via poco prima delle 18.

