Italia-Svizzera, Mancini: “Dovevamo chiuderla prima, abbiamo dominato”

Il ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la seconda vittoria ad Euro 2020 contro la Svizzera. Queste le sue parole: “Siamo felici, all’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica ma poi ci siamo ripresi ed abbiamo stradominato. Locatelli ha fatto molto bene, ma siamo stati tutti bravi, la seconda partita in 5 giorni non è facile giocarla. Cerchiamo sempre di uscire bene dal basso per arrivare bene davanti. Poi abbiamo fatto dei gol molto belli ma potevamo chiudere prima la partita”.

