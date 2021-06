Jordan Lukaku sul suo futuro: “O rinnovo con la Lazio o accetteranno un offerta per vendermi”

Il giocatore della Lazio Jordan Lukaku, conclusasi la sua esperienza all’Anversa, che ha deciso di non riscattarlo, è tornato a parlare del suo futuro, ancora incerto. Lo ha fatto a Goal.com: “Futuro? Mi rimane un anno, quindi o firmerò un nuovo accordo e resterò alla Lazio, oppure il club potrebbe accettare un’offerta per vendermi. Se vado da qualche altra parte, non sono troppo preoccupato perché è il calcio. Sono pronto per qualsiasi sfida”.

