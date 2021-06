La Repubblica | Sarri chiama i big ed è subito feeling. Luis Alberto contento

Maurizio Sarri ha già chiamato i Fab Four della Lazio. Da Immobile e Acerbi fino a Luis Alberto, un contatto stabilito con soddisfazione reciproca. Secondo quanto riportato da La Repubblica, anche Luis Alberto sarebbe contento della chiamata del Comandante. Il mister gli ha espresso la sua stima tanto da rivelargli che lo avrebbe voluto nei ranghi della Juventus. Lo utilizzerà da trequartista nel 4-3-1-2 e da mezzala nel 4-3-3: in qualche caso potrà essere utilizzato da playmaker. L’obiettivo è oltre quello di portare in alto la Lazio, far strappare allo spagnolo una convocazione per i Mondiali 2022.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: