PRIMAVERA1 | Calori analizza il k.o. con l’Ascoli: “Serve semplificare le cose. Vivremo insieme questi dieci giorni prima del Bologna”

Continua il periodo nerissimo per la Lazio Primavera che chiude la stagione regolare cadendo contro l’Ascoli, ultimo in classifica a soli 9 punti di cui 6 agguantati con i biancocelesti, e si prepara ora ai play-out contro il Bologna. Del momento dei capitolini, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il tecnico Alessandro Calori: “Sono arrivato alla Lazio improvvisamente, ora il momento diventa decisivo. Ora ci parleremo, saremo insieme questi dieci giorni per arrivare al meglio alla sfida con il Bologna. Oggi ho fatto esordire molti 2003, così da risparmiare qualcuno con la diffida. In prospettiva, ho visto materiale importante sul quale lavorare. Adesso recuperiamo le forze ed attendiamo il prossimo match in modo battagliero, mettendoci più lucidità. Queste due sfide contro Genoa ed Ascoli mi hanno aiutato per intuire come serve semplificare le cose, ora i ragazzi necessitano di poche indicazioni ma precise, va ritrovata fiducia ed autostima. Questa squadra ha dei valori importanti e lo ha fatto vedere. Le sfide mi sono sempre piaciute e voglio dare alla squadra la mia carica.”

