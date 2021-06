PRIMAVERA1 | La Lazio ospita l’Ascoli: ultimo “test” casalingo prima dei play-out

Dopo l’esordio amaro sulla panchina biancoceleste per Alessandro Calori con la sonora sconfitta per 5-0 rimediata contro il Genoa nell’ultima uscita, quest’oggi sul prato del Fersini arriverà l’Ascoli. Gara di campionato che, come sappiamo, non ha più nulla da chiedere, con i padroni di casa matematicamente ai play-out contro una tra Bologna e Torino, e ospiti matematicamente retrocessi nel Campionato Primavera 2.

L’avversario

Come già anticipato, l’Ascoli è già condannato alla Primavera2, in virtù dell’ultima posizione della classifica occupata con soli 6 punti. La squadra allenata da Simone Seccardini infatti, nel corso della stagione ha raccolto solamente una vittoria, maturata proprio contro i biancocelesti nel match d’andata (terminato 1-0) e 3 pareggi contro Bologna, per due volte, e Sassuolo. Nell’ultima partita, andata in scena al Centro Sportivo Picchio Village contro l’Atalanta, l’Ascoli ha rimediato una sonora sconfitta per 5-0. Nelle ultime uscite il sistema di gioco utilizzato dal tecnico Seccardini è stato il 4-3-3. Capocannoniere della squadra, nonostante il ruolo, è Manuel Alagna, difensore centrale che nel corso della stagione ha timbrato 5 volte il cartellino delle marcature. Compagine molto debole difensivamente, ha subito nel corso della stagione 76 gol, rivelandosi la peggior difesa del torneo, cui segue la Lazio, seconda nella speciale classifica, con 70 reti subite. Ascoli al primo posto anche come peggior attacco, con le sole 16 marcature stagionali (contro le 40 biancocelesti).

Le altre gare della 30esima giornata

Sampdoria-Torino; Juventus-Cagliari; Empoli-Spal; Sassuolo-Fiorentina; Milan-Genoa; Atalanta-Inter; Bologna-Roma.

La probabile formazione

In attesa di scoprire l’avversario contro cui giocarsi la permanenza nel Campionato Primavera 1, i biancocelesti del nuovo tecnico Calori ospiteranno l’Ascoli. Grazie al nuovo regolamento infatti, quest’anno retrocederanno solamente due squadre: l’Ascoli, direttamente, e una tra Lazio, Bologna e Torino, che sfideranno rispettivamente nell’ultimo turno del campionato, in contemporanea, Roma e Sampdoria. Così nell’ultima giornata del torneo, la seconda per Calori sulla panchina della Lazio, il nuovo tecnico cercherà di preparare al meglio i play-out (che si giocheranno 23 e 29 giugno) con l’occasione di avere a disposizione un “test match” contro i bianconeri prima della doppia sfida. Nella gara delle 15:00 mancherà sicuramente Furlanetto, il quale ha terminato in anticipo la stagione dopo l’infortunio alla caviglia. Al suo posto pronto dunque Pereira. In difesa spazio a Franco e Floriani con Novella e T. Marino laterali. A centrocampo agirà da metronomo il solito Bertini, insieme a Ferrante e uno tra Shehu e Czyz, mentre in attacco oltre a Moro e Castigliani, si giocheranno una maglia da titolare Tare e Cerbara.

LAZIO (4-3-3): Pereira; Novella, Floriani, Franco, T. Marino; Ferrante, Bertini, Czyz; Castigliani, Tare, Raul Moro.

All. Alessandro Calori

