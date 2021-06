Sarri-Lazio, Zazzaroni: “Il tecnico toscano ha un’idea molto chiara e alta dei biancocelesti. Con lui i capitolini potranno fare molto bene”

La notizia di Maurizio Sarri ha dato un’importante scossa di adrenalina all’ambiente laziale che dopo l’addio di Inzaghi aveva bisogno di un segnale forte da parte della società. Dell’approdo nella capitale del tecnico toscano, ai microfoni di Radio Fuori Campo, ha parlato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: “Sarri non è mai stato realmente vicino al Tottenham. E’ stato vicinissimo alla Roma: stavano chiudendo con il suo procuratore, quando è arrivata la notizia choc di José Mourinho in giallorosso. Sarri, il giorno dopo, doveva andare a Roma a firmare: potete immaginare la sua reazione… Sarri ha un’idea molto chiara e molto alta della Lazio. Parlandone con lui già a febbraio, mi diceva che questa rosa ha un grande centrocampo e un attaccante (Ciro Immobile, ndr) da 30 gol. Penso proprio che, se non ci saranno imprevisti particolari, la Lazio potrà fare molto bene con Sarri“. Zazzaroni, inoltre, si è anche espresso su delle possibili similitudini tra il gioco di Mancini e quello di Sarri: “Nel gioco di Mancini io non ci vedo proprio nulla di Sarri. Non allenandola lui, non vedo quale sia il paragone. Lo trovo fuoriluogo. Oltretutto, Mancini e Sarri non sono propriamente amici. Da qualche anno, l’Italia sta mettendo in pratica il lavoro di Mancini, un allenatore che ha sempre pensato in positivo, che sa scegliere i giocatori e che vive la sua realtà con molta allegria, molta gioia. Con un linguaggio assolutamente nuovo e che la squadra percepisce. C’è molta positività”. Speriamo che tutto ciò si traduca in un risultato positivo con la Svizzera, perché avrebbe un risultato doppio”.

