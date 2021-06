Tg2 Italia, Dott. Capua: “Pallone d’Oro a Kjaer, ha salvato la vita ad Eriksen”

Ospite a Tg2 Italia il Dott. Pino Capua, medico dello sport, ha parlato della vicenda Eriksen. Ecco le sue parole: “I controlli che vengono fatti oggi e soprattutto in Italia sono scrupolosi e che non dovrebbero lasciare nulla al caso. Queste immagini di Eriksen sono agghiaccianti, ma credo ci sia stato un miracolo fatto grazie al primo intervento di Kjaer, che solo per questo meriterebbe il Pallone d’Oro. Lancio questa richiesta, proprio qui a Tg2 Italia. Il salvataggio del centrocampista nerazzurro è dovuto al primo intervento di Kjaer, gli ha salvato la vita ed Erikssen è rinato. Non so se arriveremo ad una diagnosi del perché dell’arresto cardiaco. Ribadisco Pallone d’Oro a Kjaer“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: