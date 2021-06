TMW | Calciomercato Lazio, via alla rivoluzione offensiva. Felipe Anderson pista concreta, dubbi su Jovetic

Lentamente, giorno dopo giorno, inizia a prendere forma la nuova Lazio, almeno nei pensieri di Maurizio Sarri. Sono molti i nomi accostati ai biancocelesti in questi giorni soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo: infatti, da un lato il nome di Stefan Jovetic non sembrerebbe convincere del tutto il tecnico toscano che spinge per Lorenzo Insigne, al momento fuori dai piani biancocelesti anche e soprattutto per un discorso economico, mentre dall’altro è sempre più concreta la pista Felipe Anderson con possibili contatti nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’affare. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: