Buffon riparte da Parma. Il club lo presenta così: “Il ritorno di Superman” – VIDEO

Ora è ufficiale: Gianluigi Buffon è il nuovo portiere del Parma. La società gialloblù nelle scorse ore aveva pubblicato attraverso i canali social ufficiali, una serie di indizi circa l’accordo dell’ex Juventus con il club per la prossima stagione. Poco fa il Parma ha pubblicato un curioso video che non lascia spazio ai dubbi. E’ lo stesso Gigi Buffon ad annunciare il suo ritorno aprendo un forziere che contiene sia la maglia del Parma che quella di Superman, che in più di un’occasione aveva dichiarato di indossare sotto la divisa ufficiale della squadra. L’ex portiere della Nazionale ripartirà quindi dalla Serie B con il Parma, vent’anni dopo dalla sua ultima partita disputata con i colori gialloblù.

