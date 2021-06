CALCIOMERCATO – Hysaj, l’agente smentisce: “Lui alla Lazio? Mai ricevuto telefonate, nessun affare in chiusura”

Da tempo sI parla di un ormai sicuro approdo in biancoceleste di Elseid Hysaj, terzino in forza al Napoli. Il difensore, sarebbe un’ esplicita richiesta del nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che tanto lo apprezza dopo gli anni passati in azzurro, e che vorrebbe riabbracciare proprio a Roma. L’affare, sembrerebbe in fase di chiusura, mancherebbero giusto gli ultimi dettagli. Ma a smentire l’arrivo di Hysaj alla Lazio, è proprio il suo agente, che nelle ultime ore è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

Queste le sue parole:

“Elseid torna da Sarri? Non ho mai ricevuto telefonate dalla Lazio. Non so da dove vengano fuori certe voci. Non c’è nessun affare in chiusura”

