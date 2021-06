CALCIOMERCATO – Ufficiale, Wesley Hoedt lascia la Lazio: è un nuovo difensore dell’Anderlecht

È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità del passaggio di Wesley Hoedt all’Anderlecht. Il difensore olandese, ritorna in patria dopo l’ultima esperienza durata solo una stagione alla Lazio. Quello dello scorso anno, fu un ritorno in maglia biancoceleste, dopo la stagione disputata a Roma nel 2015/2016. A seguito della varie esperienze in Inghilterra, Spagna e Belgio, Hoedt ha sposato nuovamente il progetto della Lazio, arrivando con la formula del prestito secco dal Southampton. Le sue 26 presenze totali tra Champions, campionato e Coppa Italia, non sono però state considerate all’altezza, motivo per cui la Società capitolina ha deciso di non trattenerlo in squadra. Dopo dunque il ritorno al Southampton, ora per lui inizia una nuova avventura in Olanda, dove è nato, tra le file dell’Anderlecht. Lo ufficializza il club stesso attraverso i propri canali social, con un video di presentazione del giocatore.

Questo il post dell’Anderlecht, condiviso poi da Hoedt:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

