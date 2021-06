CdS | Calciomercato Lazio, continua la ricerca del jolly offensivo: tanti i nomi sul taccuino di Tare

Il mercato è alle porte, in casa Lazio scatta la caccia alla punta, esterno o trequartista ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Tanti i nomi sul taccuino del ds biancoceleste Igli Tare: Jovetic è pronto a svincolarsi dal Monaco a fine giugno, ma rimangono subbi sulle sue condizioni fisiche dopo la nuova rottura del legamento crociato nel 2019 con il montenegrino in attesa di nuove indicazioni dal suo agente Ramadani (lo stesso di Sarri), mentre si studia anche l’opzione Ilicic che potrebbe lasciare l’Atalanta e sarebbe in grado di adattarsi bene come esterno nel 4-3-3 di Sarri e il profilo di Orsolino inseguito anche dal Torino. Nelle ultime ore, inoltre, si è aggiunto anche il nome di De Wit, giovane dell’Az Alkmaar corteggiato in Ligue One, Bundesliga e Serie A resosi protagonista nell’Europeo Under21. Il suo arrivo sarebbe un investimento in prospettiva, mentre l’usato sicuro potrebbe essere rappresentato da Felipe Anderson che dopo il tentativo riavvicinamento della scorsa stagione avrebbe cercato il ritorno tramite i suoi agenti per capire gli spiragli di un eventuale affare. Tanti i nomi accostati ai biancocelesti, tra i quali inoltre Brandt del Borussia Dortmund, Grifo del Friburgo e Borrè del River Plate. Lo riporta Il Corriere dello Sport

