Radu pazzo di Lazio: "Inzaghi, vengo all'Inter sono se dai biancocelesti non arrivano chiamate"

Stefan Radu, l’ultima bandiera della Lazio, giura amore eterno ai colori biancocelesti. Lo ha fatto due anni fa, lo ha ribadito questo inverno, è pronto a farlo anche questa volta rifiutando il corteggiamento dell’Inter che gli offrirebbe un ruolo da vice Bastoni per un anno. Il difensore rumeno, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbe detto ad Inzaghi di valutare l’ipotesi nerazzurra solo qualora non arrivassero chiamate dalla Lazio che, al momento, ribadisce come voglia confermarlo tra gli uomini a disposizione di Sarri. Radu vuole la Lazio, spera di rimanere a Roma ancora alcune stagione per allungare il suo record di presenze e diventare sempre più l’unica bandiera decennale rimasta dopo l’addio di Inzaghi e quello prossimo di Lulic.

