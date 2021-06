CdS | Strakosha bloccato, la Lazio chiude la porta

Nessuna porta girevole a Formello, la Lazio ripartirà dal duo Reina-Strakosha. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interesse per Kepa, portiere conosciuto da Sarri ai tempi del Chelsea, impraticabile però per i biancocelesti sotto il punto di vista economico (pagato dai londinesi 80 milioni e con 8 di ingaggio) con il tecnico toscano che allora dovrà ripartirà dalla coppia della scorsa stagione con il posto da titolare da decidere, forse, ad Auronzo. Strakosha mal digerisce la posizione da secondo, Reina però potrebbe essere preferito considerando la vecchi conoscenza di Sarri e la sua abilità con i piedi. Saranno decisivi i discorsi sotto le Tre Cime di Lavaredo per l’albanese che va in scadenza nel 2022 e al momento non ha trovato accordi per il rinnovo: ha un ingaggio di 1,4 milioni, spera di arrivare a 2 ottenendo anche la titolarità. Un semplice aumento dello stipendio potrebbe non bastare per convincerlo. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: