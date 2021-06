Cessione Salernitana, Federsupporter: obbligo di vendita dei campani o della Lazio, blind trust opzione possibile

Il 25 giugno si avvicina con il termine fissato dalla FIGC per la cessione della Salernitana o della Lazio da parte del presidente Claudio Lotito che sta per scadere. I giorni passano veloci e le soluzioni sul tavolo rimangono molti mentre l’avvocato Massimo Rossetti responsabile dell’ area legale Federsupporter, sottolinea come nel caso di mancata cessione entro il termine deciso sarebbe preclusa l’iscrizioni di ambo le società detenute da uno stesso soggetto al campionato. Per quanto riguarda i criteri sulla cessione da effettuare, l’avvocato Rossetti ricorda come Lotito, in base alle normative in vigore, non possa cedere il club a parenti ed affini entro il quarto grado, ma non può neppure cedere tale controllo a società di cui all’art. 2359 C.C, ossia: società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria ; società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria; società che sono sotto influenza dominante di un’ altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. In un contesto così complicato anche considerando i brevi limiti temporali, il responsabile dell’area legale di Federsupporter, ricorda come sia percorribile la strada del blind trust (fondo cieco) con la cessione che si verificherebbe a favore di una persona fisica o giuridica definita trustee, magari indicata o con il consenso della FIGC, la quale procederebbe alla gestione della società con lo scopo di vendita di questa. Infine, l’avvocato Rossetti precisa che risulti di particolare rilevanza la circostanza per cui l’atto originario del trust non contenga nessuna clausola e condizione che possa dare fondamento alla presunzione secondo la quale il trust sia , in modo fiduciario, del disponente. In tal caso, non si ci sarebbe il rispetto dell’effetto segregativo che presuppone l’adozione dell’istituto del trust. Lo riporta Pianetagenoa1893.net

