Danimarca, Kjaer: “Oggi giocheremo per Eriksen. È sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri”

A seguito del brutto dramma che ha colpito Christian Eriksen nella prima partita della Danimarca contro la Finlandia, la Federazione Danese ha pubblicato le parole del capitano della Nazionale Simon Kjaer. Il difensore, è stato il primo ad intervenire a seguito del malore del suo compagno, offrendogli i primi soccorsi. In merito al brutto accaduto dello scorso sabato e alla prossima sfida che vedrà impegnata la Danimarca contro il Belgio, Kjaer si è così espresso:

“Sono stati dei giorni speciali, in cui il calcio non è stata la cosa più importante. Uno shock che farà sempre parte di me e di noi. L’unica cosa che conta è che Christian stia bene! Sono fiero di come ci siamo comportati come squadra e di come siamo stati uniti in questi momenti di difficoltà. Sono commosso e grato per tutto il vostro supporto. Oggi andremo in campo contro il Belgio con Christian nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Questo ci da pace e ci permette di concentrarci sulla partita. Giocheremo per Christian, e come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la più grande motivazione per tutti noi. Come sempre faremo del nostro meglio”.

Di seguito il comunicato diramato dalla Federazione Danese:

