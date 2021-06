E’ già finita tra Gattuso e la Fiorentina: il comunicato

Si è già conclusa la brevissima esperienza di Rino Gattuso da allenatore della Fiorentina. Già nella giornata di ieri si era parlato di presunte divergenze relativamente al mercato che avrebbero potuto causare un divorzio anticipato tra tecnico e società e poco fa è arrivato il comunicato ufficiale. Come si legge nella nota della società, “L’ ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)

