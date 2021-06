Euro2020 | Danimarca-Belgio, al minuto 10 tutti fermi ad applaudire Eriksen

Come promesso, al minuto 10 Danimarca-Belgio si ferma per applaudire il numero 10 danese oggi assente Christian Eriksen colpito da un attacco cardiaco nel corso dell’esordio contro la Finlandia. Sessanta secondi intensi quelli vissuti a Copenaghen in cui calciatori, tifosi e arbitro si sono uniti in un lungo applauso per il centrocampista interista mentre dagli spalti è stato anche esposto uno striscione in suo sostegno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: