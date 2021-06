EURO2020, l’Italia stacca il pass per gli ottavi: ecco le probabili avversarie

La Nazionale allenata da Roberto Mancini vola agli ottavi di finale. Grazie alla doppia vittoria ottenuta contro Turchia e Svizzera, terminate entrambe con un netto 3-0, gli azzurri si aggiudicano il passaggio al prossimo turno degli Europei. L’unico dubbio, rimane la posizione finale nel girone: l’Italia è attualmente prima a quota 6 punti e per la certezza del primo posto, sarà necessario non perdere nella prossima sfida contro il Galles. Sarà proprio il posizionamento finale in classifica, a determinare il prossimo avversario della Nazionale.

Nel caso in cui venga confermato il primo posto, gli azzurri sfideranno il prossimo sabato 26 giugno a Wembley la seconda classificata del girone C: dunque una tra Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord. Attualmente, sono Austria ed Olanda ad occupare la prima posizione a pari punti (3) all’interno del propio girone, seguite da Ucraina e Macedonia del Nord entrambe a quota 0 punti. Diversamente, se l’Italia arrivasse seconda nel girone A, affonderebbe agli ottavi la seconda classificata del girone B: dunque una tra Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca.

