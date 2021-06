GdS | Lazio, per il centrocampo Nandez è in pole position. Loftus-Cheek l’alternativa

La Lazio cerca la pedina ideale per completare un centrocampo ricco di talento grazie a Luis Alberto e Milinkovic Savic. Vari i nomi accostati alla causa biancoceleste con il nome del cagliaritano Nandez che nelle ultime ore sembrerebbe tornato tra i favoriti. Infatti, dopo i primi contatti di alcune settimane fa nelle quali si era parlato anche di Cragno e di uno scambio Fares-Lykogiannis, ci sarebbero nuovi spiragli di trattative con gli isolani che sarebbero pronti a far partire Nandez per una cifra però alta, compresa tra i 25 e i 30 milioni. Proprio la valutazione alta avrebbe aperto dei ragionamenti sulle alternative in casa Lazio tra le quali ecco spuntare il centrocampista del Chelsea, quest’anno in prestito al Fulham, Loftus-Cheek che con Sarri ha trovato quella continuità vero punto debole della sua carriera. I londinesi sarebbero pronti ad una nuova esperienza in prestito, ma a destare dubbi è l’ingaggio del calciatore superiore ai 5 milioni, una cifra che andrebbe limitata anche per una questione si spogliatoio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

