Il Ct del Galles avverte l’Italia: “Domenica giocheremo per vincere”

Nella giornata di ieri degli Europei l’Italia ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva rimanendo così in testa al girone A, a quota 6 punti. Il match delle 18.00 tra Turchia e Galles ha visto trionfare questi ultimi che si trovano attualmente a 4 punti. La gara di domenica tra Italia e Galles sarà quindi decisiva in vista degli Ottavi di Finale. Gli Azzurri, già certi di passare il turno, dovranno però almeno ottenere un pareggio per qualificarsi come primi del girone. Il Ct del Galles, Robert Page, nel corso della conferenza post gara di ieri ha però voluto lanciare un avvertimento alla Nazionale di Mancini. Queste le sue parole:

“Se riuscissimo a passare alle fasi finali con 4 punti sarebbe fantastico, ma stiamo già pensando all’Italia e alla formazione più competitiva per vincere. Noi giochiamo sempre per vincere e domenica sarà lo stesso”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: