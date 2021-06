Il Messaggero | A luglio la presentazione delle nuove maglie. Top secret sulla terza divisa

Ogni anno, quando scatta la nuova stagione, uno dei momenti più attesi è quello in cui viene presentata la nuova maglia che nel caso della Lazio coincide spesso con il mese di luglio e il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riportato da Il Messaggero, infatti, la prima divisa vedrà la luce tra qualche settimana, mentre la seconda bianca verrà presentata in ritiro. Ancora top secret la terza dalla quale potrebbero arrivare sorprese dopo il verde fluo della scorsa stagione.

