Il Messaggero | Sarri scalda i motori. Già definito il metodo di lavoro ad Auronzo di Cadore

La Lazio di Sarri inizia a prendere forma tra nomi di mercato e una preparazione estiva che si avvicina a grandi falcate. Nella giornata di ieri il neo tecnico biancoceleste insieme al vice Martusciello e al collaboratore Ianni hanno visitato Auronzo di Cadore per oltre quattro ore rimanendo entusiasti dell’ Hotel Auronzo, del campo Zandegiacomo e della palestra, luoghi ritenuti idonei per un grande ritiro. I biancocelesti si ritroveranno sotto le Tre Cime di Lavaredo dall’11 al 28 luglio con le visite mediche di rito che scatteranno un paio di giorni prima, mentre i vari nazionali, con cui Sarri ha già parlato, si aggregheranno solo in un secondo momento. Per quanto riguardo i metodi di lavoro, inoltre, il Comandante dividerà il gruppo tra difensori da una parte e centrocampisti e attaccanti dall’altra per sincronizzare fin da subito al meglio schemi e movimenti. Niente allenamenti fisici sfiancanti, con Sarri probabile si usi subito il pallone con partitelle o esercizi veloci con il tutto che potrebbe trovare l’ausilio dei droni per studiare bene le posizioni e lo sparapalloni per i portieri. Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: