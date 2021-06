Il presidente del Santos Rueda: “Ho contattato Felipe Anderson e Andreas Pereira”

Il mercato internazionale scalda i motori tra acquisti e ritorni in patria. Su quest’ ultimo tema, nel corso di un intervento al programma “De Olho no Peixe”, il presidente del Santos Rueda ha rivelato di aver avuto dei contatti, oltre che con Fernardinho, anche con Felipe Anderson, l’ex biancoceleste che potrebbe far ritorno nella Capitale, e con Andreas Pereira che dopo l’ultima stagione complicato in biancoceleste è pronto a tornare al Manchester United. In ogni caso, Rueda che ha scelto questi tre profili perchè legati ai colori del Santos, ha rivelato come al momento abbia richiesto informazioni solamente sotto l’aspetto dello stipendio percepito con i discorsi di eventuali trattative dunque rimandati al futuro. Lo riporta Ge.globo.com

