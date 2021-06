Italia, Immobile sempre più bomber della sua Nazionale

Ciro Immobile al minuto 89′ ha segnato il gol del 3-0 finale contro dell’Italia contro la Svizzera in questa seconda partita del gruppo A, girone che vede la Nazionale di Mancini già qualificata agli ottavi. Un gol importante se si considera anche il gol arrivato alla prima giornata contro la Turchia nell’altra vittoria dell’Olimpico per 3-0. Con questo gol Immobile ha raggiunti un record particolare: nessuno era riuscito a segnare in entrambe le prime due partite dei tornei maggiori per nazionali (Europei e Mondiali) dal 2002, quando ci riuscì Bobo Vieri. Inoltre Immobile ha preso parte a 13 gol nelle ultime 11 partite fatte con la nazionale in cui è partito da titolare, con 8 reti e 5 assist.

