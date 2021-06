Italia, infortunio Chiellini: dopo gli esami si cerca il recupero per gli ottavi

Azzurri già al lavoro a Coverciano dopo la vittoria sulla Svizzera per 3-0 che ha regalato l’approdo agli ottavi dell’Europeo. Esercizi di recupero e terapie fra piscina e centro tecnico per i calciatori scesi in campo ieri sera all’Olimpico di Roma, mentre gli altri svolgeranno una partitella alle 18 con la Primavera della Cremonese. Per quanto riguarda Giorgio Chiellini, uscito anzi tempo nel corso del match con gli elvetici per un fastidio alla coscia sinistra, il capitano della Nazionale si è sottoposto questa mattina ad alcuni accertamenti e l’obiettivo di Roberto Mancini è recuperarlo in previsione dei prossimi impegni. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: